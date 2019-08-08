Sacitaslan.com'un haberine göre; Kendi, önceki gün jet bir kararla Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a geçti.
Popçu, Ege'nin karşı kıyısındaki adaya da özel jetle uçtu. Kendi'nin özel jetle seyahatinin de ortalama 15 bin dolara (yaklaşık 83 bin lira) mal olduğu konuşuluyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Kendi, birkaç gün sonra yine özel jetle Bodrum'a dönecek.
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KENDİ'DEN ANİ SEYAHAT KARARI!
Yazın keyfini Bodrum'da çıkaran şarkıcı Kendi, önceki gün jet bir karar aldı ve bunu sosyal medyadan dosta düşmana ilan etti.
Sacitaslan.com'un haberine göre; Kendi, önceki gün jet bir kararla Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a geçti.
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