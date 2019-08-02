KENDİ REKLAMINI KENDİ YAPIYOR

Yasak Elma dizisine Şahika karakteri ile katılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yine binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun yatağa uzanmış hade çekilen pozuna bazı takipçileri de yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine beğenileri topladı. Ünlü oyuncu, yatakta uzandığı sırada çekilen pozuyla hayranlarını yine şaşırtmadı. Cavadzade daha önce de bu tip pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir hayranı, “Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık” yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise “Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız” diye yazdı.

İşte Cavadzade'nin paylaştığı son fotoğraf. Takipçileri ünlü oyuncunun enerjisine ve güzelliğine hayran kaldıklarını yorumlarıyla gösterdi.