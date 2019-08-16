  • BIST 95.936
  • Altın 271,280
  • Dolar 5,5656
  • Euro 6,1708
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÜMRANİYE'DE YANGIN!

KENDİ MARKASINI YARATIYOR!

»
KENDİ MARKASINI YARATIYOR!
Selena Gomez de güzellik dünyasına adım atan isimler kervanına katıldı. Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimlerden sonra, Gomez de yakında bir güzellik markası piyasaya çıkaracak.

Günden güne büyüyen güzellik sektörü, dünyaca ünlü bir ismi daha bünyesine katıyor.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ‘Selena Gomez’ adını verdiği bir kozmetik markası çıkarıyor.

Gomez, parfümler, kozmetikler, cilt bakım ürünleri, saç bakımı, sabunlar, nemlendiriciler ve özel yağların olacağı markası için henüz bir açıklama yapmadı ama yakında lansman tarihi, ürün fiyatları ve satış noktaları ile ilgili bilgileri basınla paylaşacağı söylendi…
Gomez’in güzellik dünyasına adım atması, sosyal medyada da ses getirdi. Bir kısım ‘Bir sen eksiktin’ derken, bazıları da bu haberden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi…

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KUZEY KORE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI16 Ağustos 2019 Cuma 16:35
  • MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU!16 Ağustos 2019 Cuma 16:27
  • KENDİ MARKASINI YARATIYOR!16 Ağustos 2019 Cuma 16:22
  • ÖCALAN TÜRKİYE SAFINA GEÇTİ16 Ağustos 2019 Cuma 16:15
  • OBAMA'YA BİKİNİLİ GÖNDERME16 Ağustos 2019 Cuma 16:06
  • RUSLAR SEVGİLİYİ TÜRKİYE'DE BULUYOR16 Ağustos 2019 Cuma 16:01
  • AYRILIĞIN NEDENİ İHANET VE KUMAR MI?16 Ağustos 2019 Cuma 15:42
  • TERCİHİ TÜRK TASARIMI16 Ağustos 2019 Cuma 15:37
  • GURBETÇİLERİN GERİ DÖNÜŞ ÇİLESİ BAŞLADI!16 Ağustos 2019 Cuma 15:35
  • LOCALAR MODA OLDU16 Ağustos 2019 Cuma 15:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim