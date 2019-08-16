KENDİ MARKASINI YARATIYOR!

Selena Gomez de güzellik dünyasına adım atan isimler kervanına katıldı. Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimlerden sonra, Gomez de yakında bir güzellik markası piyasaya çıkaracak.

Günden güne büyüyen güzellik sektörü, dünyaca ünlü bir ismi daha bünyesine katıyor.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ‘Selena Gomez’ adını verdiği bir kozmetik markası çıkarıyor.

Gomez, parfümler, kozmetikler, cilt bakım ürünleri, saç bakımı, sabunlar, nemlendiriciler ve özel yağların olacağı markası için henüz bir açıklama yapmadı ama yakında lansman tarihi, ürün fiyatları ve satış noktaları ile ilgili bilgileri basınla paylaşacağı söylendi…

Gomez’in güzellik dünyasına adım atması, sosyal medyada da ses getirdi. Bir kısım ‘Bir sen eksiktin’ derken, bazıları da bu haberden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi…