Naomi Campbell, Jourdan Dunn ve Stella Maxwell gibi mankenlerin de yürüdüğü defileye Kendall Jenner'ın taşıdığı transparan elbise damgasını vurdu.
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Kendall, New York'u salladı
Etiketler: Naomi Campbell, Jourdan Dunn, Kendall, New York
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