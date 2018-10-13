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Kendall Jenner'dan, Bornozlu Paylaşım!

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Kendall Jenner'dan, Bornozlu Paylaşım!
Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner, bornozlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Jenner'ın paylaşımı 2,6 milyon kişi tarafından beğenildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Jenner'ın paylaşımı 2,6 milyon kişi tarafından beğenildi.

"UYKUYU SEVİYORUM"

Instagram hesabında 96,4 milyon takipçisi olan ABD'li model Kendall Jenner bornozlu pozuyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Jenner'ın paylaşımı 2,6 milyon kişi tarafından beğenildi. Jenner fotoğrafa İngilizce olarak, "Uykuyu seviyorum" notunu ekledi.

ÜSTSÜZ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde üst süz pozuyla gündeme gelmişti. Jenner, pozuyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

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