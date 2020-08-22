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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi

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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi
Haklarında uzun süredir ilişki dedikoduları ortaya atılan 24 yaşındaki Kendall Jenner ve 23 yaşındaki basketbolcu Devin Booker, Malibu'da beraber tatil yaparken görüntülendi. Kumda güneşlenen çift plajda bulunan bir merdivenin arkasında saklanarak uzun sü
Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 1

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Kendall Jenner ile basketbolcu Devin Booker, romantik plaj kaçamağında objektiflere takıldı.

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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 2

Kendall uzanırken yanına uzanan Devin, bir ara kafasını Kendall'ın göğüslerinin arasına koyarak öpücükler yağdırdı.

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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 3

Çift, bir süre arkadaşlarından uzaklaşıp sevgilisiyle yakınlaştıktan sonra arkadaşlarının yanına geri döndü.

 
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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 4

Kendall, bir süre arkadaşlarının yanına dönen Devin'in oyun oynamasını izledi. Kendall'ın aşırı mutlu olması ise gözlerden kaçmadı.

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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 5
 
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Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi - Sayfa 8
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