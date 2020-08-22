Kendall Jenner ile Devin Booker plajda aşka geldi

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Kendall Jenner ile basketbolcu Devin Booker, romantik plaj kaçamağında objektiflere takıldı.
18
Kendall uzanırken yanına uzanan Devin, bir ara kafasını Kendall'ın göğüslerinin arasına koyarak öpücükler yağdırdı.
28
Çift, bir süre arkadaşlarından uzaklaşıp sevgilisiyle yakınlaştıktan sonra arkadaşlarının yanına geri döndü.
38
Kendall, bir süre arkadaşlarının yanına dönen Devin'in oyun oynamasını izledi. Kendall'ın aşırı mutlu olması ise gözlerden kaçmadı.
48
58
68
78