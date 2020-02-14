KENAN’DAN AYRILIK İDDALARINA AÇIKLAMA

Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliğinde yeni bir krizin yaşandığı iddia edilmişti...

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programına konuşan Kenan Doğulu, 14 Şubat ve Beren Saat soruları üzerine, "14 Şubat'ı Beren ile geçireceğiz. Program yaptık. Beraberiz... Kriz falan yok arkadaşlar. 50 bin kere söyledik. İnsanlar da üzülüyor böyle şeyleri duyunca. Gülerek takip ediyoruz bu haberleri genel olarak" ifadelerinde bulunarak kriz iddialarını net bir dille yalanladı.