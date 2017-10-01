Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Kenan Sofuoğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde yarın koşulacak yarış öncesi antrenman turunda başka bir pilotun piste yağ dökmesi sonucu kaza atlatmıştı. Bu kazadan yara almadan kurtulan milli motosikletçi, sıralama turlarında ise bir kaza daha geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında üç kırık tespit edildi.



Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Milli motosikletçinin bu gece ambulans uçakla Fransa'dan Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.



Kenan Sofuoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek acil olarak hastahaneye kaldırıldı. Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile sporcumuz bu gece ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilecek. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Sofuoğlu İstanbul'da tedavi edilecek

Sağlık Bakan Dr. Ahmet Demircan yazılı bir açıklama yaparak, Fransa'da kaza geçiren milli sporcu Kenan Sofuoğlu'nun ambulans uçakla yarın sabah saat 8:00 sularında İstanbul'a getirilerek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sofuoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi.



Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.