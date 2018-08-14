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Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?

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Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?
Uzun süredir tedavisi devam eden Kenan Işık yeniden gündeme geldi. Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? İflas eden Kiss Müzik'e ait albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık'ın sağlık durumu nas

4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Öte yandan iflas eden Kiss Müzik’e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan’ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. Satışı çıkarılan albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık’ın şiir albümü de bulunuyor.

 

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