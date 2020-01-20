Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Uzun süre yoğun bakımda kalan 72 yaşındaki sanatçı Kenan Işık’ın evdeki tedavisi devam ediyor.

2014 yılında spor yaptığı salonun saunasından çıkarken ayağı kayan ve düşerek başını vuran ünlü oyuncu Kenan Işık'ın son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre Kenan Işık’ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu şu ifadelerle anlattı: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Işık ile uzun süre birlikte çalışan Seray Sever, "2014'te üzücü haberi duyar duymaz otomobilimi olduğu yerde bırakıp metroyla hastaneye koşmuştum. 'İyi ve kısa sürede taburcu edilecek' demişlerdi." ifadelerinde bulundu.