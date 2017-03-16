Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi!

Usta oyuncu Kenan İmirzalioğlu, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan İmirzalioğlu, şöyle konuştu; ''Yurt dışı tatili gayet güzel geçti. Önümüzdeki sezon şartlar uygun olursa ekranlara yeni bir proje ile döneceğim'' dedi. Kenan İmirzalioğlu, işlerini hallettikten sonra kendisinin deyimi ile dünyanın en güzel etini yemek için Günaydın Steak House geçti.
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Etiketler: Kenan İmirzalioğlu
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