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Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı

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Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı
Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.

ÇOCUKLUĞU KÖYDE GEÇTİ

Kenan İmirzalıoğlu’ndan toprağa yatırım. Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı. 

Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu şu sıralar tarlaya yatırım yapıyor.

İSTANBUL’A 1 SAAT MESAFEDE

Yakışıklı oyuncu, Tekirdağ’ın İstanbul’a en yakın ilçelerinden Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.

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