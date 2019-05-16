Kenan İmirzakıoğlu'ndan eşine büyük jest!!

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Ben şanslı bir kadınım. Kenan, özel günleri unutmaz’ diyen eşi Sinem Kobal’ı haklı çıkardı. Yakışıklı oyuncu, 3. evlilik yıldönümünde eşini düğünlerinin yapıldığı Cunda’ya götürdü. Ünlü oyuncu, Kobal’a 60 bin liralık Cartier bileklik

Bundan üç yıl önce Cunda'da bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerinde masalın başladığı yere gitti. Eşine yaptığı romantik jestlerle bilinen İmirzalıoğlu, evlilik yıldönümlerini kutlamak için önceki gün Kobal'la Ege'nin yolunu tuttu. İkili, konaklamak için de yıllar önceki dillere destan düğünlerinin yapıldığı Cunda Ortunç Otel'i tercih etti.

Geceliği bin 600 liralık odada konaklayan çift, gündüzleri de aşık oldukları Ege'nin tadını çıkardı.

EGE'DE AŞK…

Bugüne kadar aşklarını hep gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden ikili, yaz sezonunun başlamamış olmasından dolayı da Ayvalık sokaklarında rahatça dolaşıp baş başa romantik anlar yaşadı. Yakışıklı oyuncunun 3. evlilik yıldönümünde eşine jesti bununla sınırlı kalmadı.

İmirzalıoğlu, güzel oyuncuya yıldönümü hediyesi olarak da Cartier marka 10 bin dolarlık (yaklaşık 60 bin lira) panter başlıklı bileklik hediye etti.

ÇİFTE JEST YAPTI

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra romantik yanıyla da bilinen Kenan İmirzalıoğlu'nun bu jestleri ise akıllara Sinem Kobal'ın "Ben çok şanslı bir kadınım. Kenan, özel günleri asla unutmaz" açıklamasını geçirdi. Bu arada güzel oyuncunun ise eşi için özel yapım bir saat sipariş ettiği konuşulanlar arasında.