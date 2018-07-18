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Kenan Ece ile Canan Ergüder tatilde!

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Kenan Ece ile Canan Ergüder tatilde!
Canan Ergüder ile Kenan Ece tatilde! Çift, denize girmek için halk plajını tercih etti. Ünlü çiftin suda sarmaş dolaş olmaları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Oğlu Demir’in doğumundan sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Ünlü çiftin romantik dakikaları objektife işte böyle yansıdı. 

Canan Ergüder ile Kenan Ece, 2014’te ‘Güllerin Savaşı’nda oynarken aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017’de nikah masasına oturmuşlardı. Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, mayıs ayında oğlu Demir’i kucağına almıştı. 

Canan Ergüder ve Kenan Ece, tatil için Bodrum’a geldi. Akyarlar’da tatil yapan ünlü çift, önceki gün halk plajında denize girdi. Denizde aşk tazeleyen Ergüder ve Ece’nin romantik halleri objektife böyle yansıdı. Çift minik oğullarını ise sıcak hava nedeniyle plaja götürmedi. İkili, minik Demir’i güneşten etkilenmemesi için dadısına emanet etti. 

 

 

 

 

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