KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT'LE KAN DONDURAN İDDİA!

Beren Saat için korkunç iddia... Uzun süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti hakkındaki son iddia kan dondurdu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Beyaz TV'de ekrana gelen "Beyaz Magazin" programında Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi. Yine iddiaya göre geçmişe dönük taramalarda virüsü eşi Kenan Doğulu'dan kaptığı saptandı.