  • BIST 96.906
  • Altın 272,912
  • Dolar 5,5886
  • Euro 6,2300
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

KENAN DOĞULU, BAYRAMIN SON GÜNÜ HAYRANLARIYLA BULUŞTU!

»
KENAN DOĞULU, BAYRAMIN SON GÜNÜ HAYRANLARIYLA BULUŞTU!
Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kurban Bayramı'nda yaz konserleri kapsamında Altınoluk ve Ayvalık'ta sahne alan Kenan Doğulu, bayramın son gününde de Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. 
Kenan Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen konserinde; hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu’ya konseri boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BAYRAMDA YOLLAR YİNE KAN GÖLÜ OLDU!15 Ağustos 2019 Perşembe 11:40
  • SOFİA RİCHİE'DEN CESUR POZLAR15 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  • KENAN DOĞULU, BAYRAMIN SON GÜNÜ HAYRANLARIYLA BULUŞTU!15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
  • İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  • TÜRK-İŞ'İN KASASI NEDEN BOŞ?15 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • ALEYNA TİLKİ, KİMDEN KORUNUYOR?15 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
  • MEHMET METİNER'DEN ÇOK KONUŞULACAK BİR AÇIKLAMA DAHA!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
  • SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
  • FAHRİYE EVCEN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
  • KAAN TANGÖZE'DEN ESKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİ15 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim