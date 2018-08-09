Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) bugün 2.5 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin yönetim kadrosuna teşekkür eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta MYK’de önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin halen görevdeki MYK’siyle yaptığı son toplantıda, "İyi niyetle değişim isteyenlerin taleplerini önemsiyoruz. Ancak bu aşamadan sonra partiyi zafiyete düşürecek bir adıma izin vermeyeceğiz. Israr edenlerle ilgili disiplin süreci çalıştırılacak” dediği öğrenildi.

MYK üye sayısının azalacağı ifade edilirken parti yönetiminin tamamı Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle ilgili olumlu görüş bildirdi.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, CHP MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ Kurultay için imza verenleri hasım gibi görmüyoruz. Samimi olarak imza veren partililere söyleyecek hiçbir şey yok. İyi niyetle imza verenlerin taleplerini önemsiyoruz. Ancak bu aşamadan sonra imza vermenin ötesinde partiyi zafiyete düşürecek bir adıma asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra herkes işine bakacak. Israr edenlerle ilgili de disiplin süreci çalıştırılacak.”