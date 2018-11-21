  • BIST 92.175
  • Altın 211,145
  • Dolar 5,3548
  • Euro 6,0959
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu

»
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu
HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği 'tahliye' kararıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım' ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Selahattin Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığına hükmetti. Derhal tahliye edilmesini talep etti.

AİHM, Demirtaş'ın gözaltı ve tutuklanma koşulları hakkında geçen yıl açılan davayı bu sabah karara bağladı. Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul eden AİHM, buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vardı.

Demirtaş'ın bu nedenle TBMM'deki faaliyetlere katılamadığını belirtti. AİHM, Demirtaş'ın anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları döneminde tutuklu kalmasını "Özgür siyasi tartışma ortamı ve çoğulculuğu boğmak" olarak tanımladı.

Demirtaş'ın tutukluluğunun arka planında hukuki değil siyasi gerekçelerin yattığına hükmetti.

Bu tespitten yola çıkan AİHM, "Demirtaş tutuklu kaldığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sürekli ihlal ediliyor olacağını" belirtti. Demirtaş'ın "en kısa sürede" tahliye edilmesini istedi. Karar gereği Ankara Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

ERDOĞAN: BİZİ BAĞLAMAZ

AİHM'in Demirtaş kararı sonrası siyaset gündemi de harektlenirken ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada "karar bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU:KARARA UYMAMIZ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada Türkiye'nin karara uyması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Dünyada hukuk devletine saygılıyız… Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım; uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklamalar20 Kasım 2018 Salı 23:15
  • Erdoğan ve Bahçeli yarın buluşuyor20 Kasım 2018 Salı 23:09
  • AK Parti’de adaylar netleşti!20 Kasım 2018 Salı 23:06
  • Ankara için sürpriz isim!19 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
  • AKP'nin İstanbul anketinden Kadir Topbaş çıktı19 Kasım 2018 Pazartesi 10:00
  • CHP hangi ilde hangi partiyle ittifak yapacak?17 Kasım 2018 Cumartesi 12:47
  • Muharrem İnce: Hiçbir yerde aday değilim16 Kasım 2018 Cuma 22:42
  • AK Parti belediye başkan adayları sil baştan16 Kasım 2018 Cuma 13:58
  • AB-Türkiye müzakereleri askıya alınacak mı?16 Kasım 2018 Cuma 13:47
  • CHP İYİ Parti ittifakı hangi belediyeleri kazanır?15 Kasım 2018 Perşembe 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim