Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği 'tahliye' kararıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım' ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Selahattin Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığına hükmetti. Derhal tahliye edilmesini talep etti.

AİHM, Demirtaş'ın gözaltı ve tutuklanma koşulları hakkında geçen yıl açılan davayı bu sabah karara bağladı. Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul eden AİHM, buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vardı.

Demirtaş'ın bu nedenle TBMM'deki faaliyetlere katılamadığını belirtti. AİHM, Demirtaş'ın anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları döneminde tutuklu kalmasını "Özgür siyasi tartışma ortamı ve çoğulculuğu boğmak" olarak tanımladı.

Demirtaş'ın tutukluluğunun arka planında hukuki değil siyasi gerekçelerin yattığına hükmetti.

Bu tespitten yola çıkan AİHM, "Demirtaş tutuklu kaldığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sürekli ihlal ediliyor olacağını" belirtti. Demirtaş'ın "en kısa sürede" tahliye edilmesini istedi. Karar gereği Ankara Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

ERDOĞAN: BİZİ BAĞLAMAZ

AİHM'in Demirtaş kararı sonrası siyaset gündemi de harektlenirken ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada "karar bizi bağlamaz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU:KARARA UYMAMIZ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada Türkiye'nin karara uyması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Dünyada hukuk devletine saygılıyız… Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım; uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi."