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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!
İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Erdoğan'ın açıklaması oldu 'Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' diye..." sözlerine "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye'yi de t

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da ziyaretlerde bulundu. CHP liderine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Erdoğanın açıklaması oldu 'Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' şeklinde. Kayyum tartışması sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi." sorusuna "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de teröre teslim etmeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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