Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da ziyaretlerde bulundu. CHP liderine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Erdoğanın açıklaması oldu 'Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' şeklinde. Kayyum tartışması sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi." sorusuna "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de teröre teslim etmeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!
İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Erdoğan'ın açıklaması oldu 'Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' diye..." sözlerine "O hiç meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye'yi de t
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Erdoğan, Yanıt
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VİDEO GALERİ
- 17:32 - İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM!
- 16:43 - KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!
- 16:34 - HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!
- 16:31 - KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI!
- 16:17 - AHMET DAVYTOĞLU, TV5 KATILIYOR!
- 16:11 - ROONEY, ESMER GÜZELLERLE YAKALANDI!
- 15:50 - FATİH ALTAYLI'DAN, SÜLEYMAN SOYLU'YA DİKKAT ÇEKEN SORU!
- 15:48 - FRANSIZ AJANSI AFP'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: YPG VE PKK TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR!
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- 15:28 - DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU OLDU
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- 14:38 - ALEYNA TİLKİ, İNSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
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