Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti: Benden ne istiyorsun!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabah, öğle, akşam her türlü hakareti yapıyorlar. Hatta geçen arkadaşlara dedim. 'Acaba, bu 18 maddenin içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir düzenleme mi var? 'Efendim, yok' dediler. Yoksa bunlar niye bu kadar benden b

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylaması kampanyası kapsamında Trabzon'da halka hitap etti. Kendisine yönelik eleştiriler yapıldığını ve bu eleştirilerin hiçbirine yanıt vermeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Acaba, bu 18 maddenin içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir düzenleme mi var? Bunlar niye bu kadar benden bahsediyorlar?" diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Devletin parasını kullanıyorlar. Arabalarını kullanıyorlar. Uçaklarını kullanıyorlar. Valilerini, kaymakamlarını kullanıyorlar. Devletin forsunu kullanıyorlar. Bir de kalkıyorlar; Sabah, öğle, akşam her türlü hakareti yapıyorlar. Ben, bana yapılan hakaretlerin hiçbirine cevap vermeyeceğim. Onu, bunu yüce milletin vicdanına havale edeceğim. Hatta geçen arkadaşlara dedim. 'Acaba, bu 18 maddenin içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir düzenleme mi var? Yani adım geçiyor mu? Bir bakın bakalım, belki bizim gözümüz görmemiş olabilir'. 'Efendim, yok' dediler. Yoksa bunlar niye bu kadar benden bahsediyorlar? Anayasa değişikliğini anlatsınlar. Vatandaş niye 'evet' diyecek, onu anlatsınlar. Bırakmışlar onu anlatmayı, benimle uğraşıyorlar. Devletin imkanları elinde. Uçaklar emrinde, valiler emrinde, kaymakamlar emrinde. Benden ne istiyorsun arkadaş? Ne istiyorsunuz benden? Çünkü onlar benim konuşmamdan rahatsızlar. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki Kılıçdaroğlu, millete doğruları söylüyor; ama ne olursa olsun millete sözüm var. Sonuna kadar, her ortamda doğruları söyleyeceğim"

"BİZİM TARİHİMİZDE HİÇBİR ZAMAN TEK ADAM DÖNEMİ OLMAMIŞTIR"

Anayasa değişikliğiyle TBMM'nin yetkilerinin elinden alınacağını savunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Bu Meclis'in yetkilerini alalım. Bir kişiye verelim'. Teklik Allah'a mahsustur. Biz 'tek adam olacağım, tek kişi olacağım, bütün yetkiler bende olacak, 80 milyonun düşünmesine gerek yok, her işi ben yaparım' anlayışında değiliz. Bu anlayış, Türkiye'yi felakete sürükler. Örnek mi; Esad'a bakın, Saddam'a bakın, Kaddafi'ye bakın, Hitler'e bakın. Bütün bu ülkelerde tek adam vardı ve o tek adam memleketleri felakete sürükledi. Tek adam uygulaması bizim tarihimizde, Osmanlı dahil, Osmanlı'da padişah vardı; ama vezirler vardı. Hiçbir zaman bizim tarihimizde tek adam dönemi olmamıştır. Şimdi bütün yetkileri tek adama verelim, diyorlar" diye konuştu.