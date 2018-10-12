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Kemal Kılıçdaroğlu hükümete sitem etti!

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Kemal Kılıçdaroğlu hükümete sitem etti!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi konusunda hükümete veryansın etti. Ekonomi konusunda önerileri olduğunu ifade eden CHP Lideri, hükümetin kendisini dikkate almadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.

Ekonomideki son durumun masaya yatırıldığı görüşmede, CHP Lideri kendisinin önemsenmediğini anlatarak dert yandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yapıcı olmaya çalıştık. Ancak bize ‘dolar baronu’ dediler. Bizim önerilerimizi dikkate alsalardı bu sorunlar 6 ayda çözülürdü, ama bu kafayla sorunları çözemezler. Türkiye hepimizin Türkiyesi. Öneri getireni şeytanlaştırarak olmaz"

 

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