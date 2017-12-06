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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.

Ayrıntılar birazdan...

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