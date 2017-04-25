Kemal Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu

CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde "Çalınan oylar değil, Yüksek Seçim Kurulu'dur" sözleriyle YSK'ye yüklenen Kılıçdaroğlu, "Evet diyenler de rahatsız" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yıldönümü töreninde konuşma yapan Zühtü Arslan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Referandumun şaibeli olduğunu açıkça ortaya koydu" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında YSK üyelerine de sert sözlerle yüklenerek "YSK'daki hakimlerde vicdan olmadığı için, onlar ahlak yoksunu olduğu için onlara soymuyorum ben. Bütün vatandaşlarıma soruyorum; Bunların hakkını kim koruyacak?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kanun maddesi 'seçimler yargı yönetimi altında yapılır' dediği için Danıştay'a gittik. YSK'nın varlık görevi adaletli bir seçimi sağlamaktır.

YSK, yönetim görevini yaparken yasaların açık hükmünü çiğnedi.

'Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır' diyor kanun. Mühürsüzse geçersiz sayacaksın, bu kadar açık. Bu hükme rağmen neden mühürsüz zarflar geçerli kabul edildi? Bunun cevabını henüz almış değiliz.

'Arkasında sandık mühürü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir' diyor. Anlaşılmayan bir madde mi? Hayır. 'Geçersizdir' diyor. Hangi gerekçe ile mühürsüz zarflar, mühürsüz oy pusulaları kabul edildi.

Burada sandıklar açılıp, bazıları sonuçlandıktan sonra AK Parti'nin YSK'daki başvurusu üzerine alelacele toplanıyorlar, geçersiz sayılması gereken bütün oyları geçerli sayıyorlar."

"AYM BAŞKANI REFERANDUMUN ŞAİBELİ OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMUŞTUR"

"Bugün, AYM'nin kuruluşunun 55. yıldönümü dolayısıyla törene katıldık. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın bugünkü konuşmasından aktarıyorum;

"Anayasa koyucunun, lafzı anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek esasen mahkeme ile anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir. Bunun da yargısal aktivizm ve meşruiyet tartışmasına yol açacağız her türlü izahtan varestedir."

AYM Başkanı bu halk oylamasının şaibeli olduğunu, AYM'nin 55. kuruluş yıl dönümünde gayet açık bir şekilde ortaya koymuştur. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bunu söyleyen sıradan bir hakim de değildir. Bunu söyleyen Anayasa Mahkemesi'nin başkanıdır.

Hakim güç karşısında boyun eğmez. Hakim egemenlerin himayesinde çay toplamaya gitmez. Hakimlik mesleğine de gölge düşürdüler. Bırakınız, referandumu şaibeli haline getirmeyi, yargıçlık, hakimlik mesleğine gölge düşürdüler.

Cübbe giymelerini de doğru bulmuyorum. Siyasete girebilirler. 'Ben siyasetçi değilim, cevap vermem' diyor. Sen artık bir siyasetçisin. Gayri meşru halk oylamasının tek sorumlusu sensin.

Sandıklarda oy hırsızlığı olmadı, kimsenin oyu çalınmadı ama geriye dönüp bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. Çalınan oylar değil, Yüksek Seçim Kurulu'dur. İradesi çalınmıştır."

"YSK'DAKİ HAKİMLERDE VİCDAN OLMADIĞI İÇİN..."

"YSK'daki hakimlerde vicdan olmadığı için, onlar ahlak yoksunu olduğu için onlara sormuyorum ben. Bütün vatandaşlarıma soruyorum; Bunların hakkını kim koruyacak? 'Konuşmayın, kabul edin' diyorlar.

'Evet' oyu kullanan vatandaşlarımız da rahatsızlar. Onlar da huzur içinde değiller. Adaletli bir seçimin olmasını 'Hayır' oyu kullanan da 'Evet' oyu kullanan da ister. Anayasa'nın 67. maddesine göre seçimlerin adaletli yapması gereken bir kurum, adaletsiz bir sürece imza atmışsa onun vereceği bir hesap vardır. Hiçbir kurumun imtiyazı ve ayrıcalığı yoktur.

Bir toplumsal uzlaşma belgesi değil, bir toplumsal ayrışma belgesi olarak hepimizin gündeminde duruyor. O akşam yaptığım açıklamada söylemiştim. 'Bir toplumsal uzlaşmaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır' diye. Bu anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez. Önümüzdeki günlerde bunun çok somut sonuçlarını göreceğiz."

"AYKIRILIĞI ZÜHTÜ ARSLAN ORTAYA KOYDU"

"Hem OHAL koşulları olacak, hem haksız bir şekilde referandum olacak, YSK'ya operasyon yapacaksınız, kanunsuz kararlara dayanarak anayasa değişikliğini meşru sayacaksınız. Dünyanın hangi demokrasisinde bu anayasa değişikliği meşru görünür.

Hepimizin oturup düşünmesi lazım, bu ülke hepimizin.

Benim bugün vicdanım sızlıyorsa, eminin 'Evet' oyu kullanan vatandaşlarımın da vicdanı sızlıyordur. O kurulun başkan ve üyelerinin sorgulanması lazım.

Bugün aykırılığı sayın Zühtü Arslan, AYM'nin 55. kuruluş yıldönümünde getirdi ve ortaya koydu. Şimdi, biz bu haksızlıkların üzerine hep birlikte gideceğiz, sonuç alınıncaya kadar."