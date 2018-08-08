Keloğlan filminin afişi yayımlandı

Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olup, saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlaklılığı ile tanınan “Keloğlan”ın afişi yayımlandı.

Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olup, saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlaklılığı ile tanınan “Keloğlan”ın afişi yayımlandı. Eylül başında vizyona girecek olan “Keloğlan”, Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkacak.

Masallara lâyık bir kerametle her türlü güçlüğü yenen, temiz kalpli “Keloğlan”, 40 yıl aradan sonra yepyeni bir macera ile beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Doğa bilinci ve hayvan sevgisini modern fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktaran “Keloğlan”da birbirinden sevimli hayvanlar, animasyon karakterler olarak yer alıyor. 1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterine bu defa Atilla Doğukan Türkyılmaz hayat verirken, güzeller güzeli Cankız’ı ise Yağmur Ün canlandırıyor. Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in de rol aldığı filmde, hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğiniSüleyman Mert Özdemir’in, görüntü yönetmenliğini Sami Saydan’ın yaptığı film; CGI Animasyon, görsel efekt ve gerçek görüntüleri harmanlayarak yaratılan masalsı dünyasıyla da, Türk sinemasında yeni bir devirin kapılarını aralıyor. Yapımcılığını Galip Gültekin, Çağdaş Gültekin ve Sonku Gültekin’in üstlendiği VTR Production yapımı “Keloğlan”ıngenel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk yapıyor. Müziklerini Yıldıray Gürgen’in hazırladığı filmde, kostüm tasarımı ise Umay Gelgör imzası taşıyor.

Dağıtımcılığını Mars Dağıtım’ın üstlendiği “Keloğlan”, 7 Eylül 2018 Cuma günü sinemalarda olacak.