KELLY GALE DENİZE ÇIPLAK GİRDİ!

Victoria's Secret modeli Kelly Gale tekne seyahatinde paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturdu.

Victoria's Secret'ın en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kelly Gale'in bikinisiyle verdiği pozlar epey konuşuldu.24 yaşındaki güzel modelin karın kasları gözden kaçmadı.Kelly Gale Vogue dergisine verdiği röportajda haftada 6 gün spor yapma ve sağlık beslenmenin onu bütün sene formda tuttuğunu söyledi.Kelly denize çıplak girmek üzereyken bu fotoğrafı paylaştı.