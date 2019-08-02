Victoria's Secret'ın en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kelly Gale'in bikinisiyle verdiği pozlar epey konuşuldu.24 yaşındaki güzel modelin karın kasları gözden kaçmadı.Kelly Gale Vogue dergisine verdiği röportajda haftada 6 gün spor yapma ve sağlık beslenmenin onu bütün sene formda tuttuğunu söyledi.Kelly denize çıplak girmek üzereyken bu fotoğrafı paylaştı.
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KELLY GALE DENİZE ÇIPLAK GİRDİ!
Victoria's Secret modeli Kelly Gale tekne seyahatinde paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturdu.
Etiketler: kelly gale, hot, sexy, çıplak
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