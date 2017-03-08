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SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kedicikten mesaj var

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Kedicikten mesaj var
Adnan Oktar hocanın kediciği Tülin Kumaşçı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 
Kadınların değerinin bilindiği, saygı ve sevgi gördüğü, istediği gibi giyinebildiği, kendini özgür hissettiği, mutlu olduğu modern, kaliteli ve çağdaş bir Türkiye her zaman güçlü olur. 
Atatürk de Türkiye’nin güçlü olmasının yolunu şöyle göstermiş...
"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır...” Mustafa Kemal Atatürk

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