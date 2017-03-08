Ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kadınların değerinin bilindiği, saygı ve sevgi gördüğü, istediği gibi giyinebildiği, kendini özgür hissettiği, mutlu olduğu modern, kaliteli ve çağdaş bir Türkiye her zaman güçlü olur.
Atatürk de Türkiye’nin güçlü olmasının yolunu şöyle göstermiş...
"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır...” Mustafa Kemal Atatürk
- BIST 89.485
- Altın 145,114
- Dolar 3,7346
- Euro 3,9394
- İstanbul 11 °C
- Ankara 16 °C
- Kedicikten mesaj var
- Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!
- Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
- Erzurum'un küçük bir köyüne Amerika'dan yardım geliyor
- Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
- Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti
- Kasap, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
- Davaya böyle getirildi.. Görüntülerde ortaya çıkan dikkat çeken detay
- Başbakan'ın 17 koruması yemekten zehirlendi
- Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü
- Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı
- Sevenleri genç Sema Nur'a ağlıyor
- Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e yaylım ateşi!
- Beyonce’un kızı 26 bin dolarlık elbise giydi
Kedicikten mesaj var
Adnan Oktar hocanın kediciği Tülin Kumaşçı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Etiketler: Adnan Oktar, Tülin Kumaşçı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kedicikten mesaj varAdnan Oktar hocanın kediciği Tülin Kumaşçı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Beyonce’un kızı 26 bin dolarlık elbise giydiHollywood'ta gerçekleşen 'Güzel ve Çirkin' galasına, Beyonce'un 5 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin dudak uçuklatan elbisesi damga vurdu.
Murat Dalkılıç'tan 'boşanma' açıklaması!Merve Boluğur’la Murat Dalkılıç’ın boşanacakları dedikodusu magazin dünyasını karıştırdı. Ünlü popçu, ‘İddialara gülüp geçtik. Mutluyuz’ dedi.
Ebru Yaşar'a niyet Caner Erkin'e kısmet!Caner Erkin, Ebru Yaşar'ın beğendiği evin sahibi oldu. Erkin, Yaşar’ın doğum nedeniyle alamadığı villayı 3 milyon 600 bin dolara satın aldı.
Beren Saat'in 'estetik' saati!Son dönemde tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle sürekli gündem olan Beren Saat, önceki gün Etiler'deki özel bir hastaneye gitti.
VİDEO GALERİ
- 18:52 - Kedicikten mesaj var
- 18:46 - Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!
- 12:11 - Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
- 12:09 - Erzurum'un küçük bir köyüne Amerika'dan yardım geliyor
- 12:07 - Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
- 12:06 - Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti
- 12:05 - Kasap, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
- 12:01 - Davaya böyle getirildi.. Görüntülerde ortaya çıkan dikkat çeken detay
- 11:59 - Başbakan'ın 17 koruması yemekten zehirlendi
- 11:56 - Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü
- 11:55 - Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı
- 11:45 - Sevenleri genç Sema Nur'a ağlıyor
- 11:37 - Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı
- 11:35 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e yaylım ateşi!
- 11:32 - Beyonce’un kızı 26 bin dolarlık elbise giydi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim