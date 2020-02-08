  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi

»
Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi
Medyafaresi.com özel haber- Adnan Oktar Suç örgütü davasında yargılanan ve kamuoyunda “kedicikler” diye bilinen sanıklar ilk kez Haber Global muhabiri Aytaç Kurnaz tarafından evlerinde ayaklarındaki elektronik kelepçelerle görüntülendi.

Haber Global mubabiri Aytaç Kurnaz, Adnan Oktar'ın seksi kediciklerinin ev hapsindeki yaşamlarını ekranlara taşıdı.

Onlar Adnan Oktar Suç Örgütü davasında yargılanıyor. Ayaklarında elektronik kelepçe var. Ev hapsindeler.

226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklar 70 ayrı eve yerleşti.

 

 

 

Örgüt suçlamasıyla yargılanan Ayşe ve Nilüfer Koç kardeşler onlardan ikisi.

Kedicik olarak nitelendirilen sanıklar yaşadıklarını anlattı.

Zamanlarını evde geçiriyorlar. Yiyceklerini internetten sipariş ediyorlar. Ancak acil bir durumda, örneğin sağlık sorunu yaşandığında denetemli serbestlik memurları ile iletişime geçiyorlar ve hastaneye gidebiliyorlar.

Ayaklarında elektronik kelepçeleriyle Kediciklerin ev hapsindeki hayatı ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar'a ve kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmiyolarlar.

Tahliye olan diğer sanıklarla telefonda görüşüyorlar.

Evde misafir ağırlıyabiliyorlar. Aileleri de ziyaretlerine gelebiliyor.

Davanın sanıkları örgüt, casusluk, sahtecilik ve cinsel istismar gibi suçlardan yargılanıyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi08 Şubat 2020 Cumartesi 10:49
  • Fatih'te Korkunç Olay08 Şubat 2020 Cumartesi 10:45
  • Yalova'daki Vurgundan Detaylar08 Şubat 2020 Cumartesi 10:42
  • Baba Değil Katil08 Şubat 2020 Cumartesi 10:36
  • Şehitlere Veda07 Şubat 2020 Cuma 16:29
  • Kahredeb Detay07 Şubat 2020 Cuma 16:26
  • İşte O Pilotlar07 Şubat 2020 Cuma 16:18
  • Kar bugün etkisini artıracak! Tüm yurdu sarıyor…07 Şubat 2020 Cuma 15:29
  • İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı!07 Şubat 2020 Cuma 15:28
  • 2001 Ekmek Bıraktılar07 Şubat 2020 Cuma 11:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim