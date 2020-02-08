Kediciklerin Ev Hapis İlk Kez Görüntülendi

Medyafaresi.com özel haber- Adnan Oktar Suç örgütü davasında yargılanan ve kamuoyunda “kedicikler” diye bilinen sanıklar ilk kez Haber Global muhabiri Aytaç Kurnaz tarafından evlerinde ayaklarındaki elektronik kelepçelerle görüntülendi.

Haber Global mubabiri Aytaç Kurnaz, Adnan Oktar'ın seksi kediciklerinin ev hapsindeki yaşamlarını ekranlara taşıdı. Onlar Adnan Oktar Suç Örgütü davasında yargılanıyor. Ayaklarında elektronik kelepçe var. Ev hapsindeler. 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklar 70 ayrı eve yerleşti. Örgüt suçlamasıyla yargılanan Ayşe ve Nilüfer Koç kardeşler onlardan ikisi. Kedicik olarak nitelendirilen sanıklar yaşadıklarını anlattı. Zamanlarını evde geçiriyorlar. Yiyceklerini internetten sipariş ediyorlar. Ancak acil bir durumda, örneğin sağlık sorunu yaşandığında denetemli serbestlik memurları ile iletişime geçiyorlar ve hastaneye gidebiliyorlar. Ayaklarında elektronik kelepçeleriyle Kediciklerin ev hapsindeki hayatı ilk kez görüntülendi Adnan Oktar'a ve kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmiyolarlar. Tahliye olan diğer sanıklarla telefonda görüşüyorlar. Evde misafir ağırlıyabiliyorlar. Aileleri de ziyaretlerine gelebiliyor. Davanın sanıkları örgüt, casusluk, sahtecilik ve cinsel istismar gibi suçlardan yargılanıyor.