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Kedicikler cezaevinde ilk ne istediler?

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Kedicikler cezaevinde ilk ne istediler?
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda tutuklanan 'kediciklerin' cezaevinde ilk işi kuaföre gitmek oldu.

Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklulardan yeni bir haber var... Cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlatan tutuklulardan bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu. Cezaevindeki kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptıran 'kedicikler' cezaevi hayatına alışmaya çalışıyor...

169 TUTUKLU VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel  istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt  dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden  yoksun bırakma"  gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirdağ'a aralarında yapı açısından önemli birçok ismin bulunduğu bir grup da Kocaeli'deki F tipine gönderilmişti. 

CEZAEVİNDE KUAFÖRE GİTTİLER

Aynı şekilde kadın tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı. Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkânlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkûmlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi.

 

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