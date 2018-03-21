Kedicikler Birbirine Girdi!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez de popüler kediciği Ceylan Özgül'ün kaçışı ile gündemde. Ceylan Özgül, Adnan Oktar grubundan kaçtığını söyledi, çarpıcı iddialarda bulundu.

Adnan Oktar’ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürmüştü. Özgül'e ise Oktar cephesinden çok sert yanıt gelmişti.

Özgül'e yanıt ise Oktar'ın en gözde 'kediciklerinden' Tülay Kumaşçı'dan geldi. Kumaşçı, Özgül'ü lüks hayatı kaybetmenin kuyruk acısı ve ajan olmakla suçladı. Ceylan Özgül ise instagram'dan yeni bir açıklama yaptı, ailelere seslendiğini söyledi.

Gündeme bomba gibi düşen iddia Adnan Oktar cephesinden sert bir dille yalanlanırken, ortaya çıkan ses kaydında Ceylan Özgül nasıl kaçtığını anlatıyor.

“RANDEVU ALMA BAHANESİYLE ÇIKTIM”

Ses kaydında doktordan randevu alma bahanesiyle bahçeye çıktığını belirten Özgül, şu ifadeleri kullanıyor:

“Bahçede köpeğim vardı. Köpekle oynadım. Arabanın geldiğini gördüğümde tek kişilik kapıdan koşarak dışarı çıktım ve arabaya bindim. Fakat köpekle oynama bahanesiyle bahçeye çıkma izni alabilmek için tabii ki ne ayağımda çorabım vardı, ne üstümde kıyafetim vardı.

Üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım.Cebimde kimliğimden başka hiçbir şeyim yoktu. Böyle kaçtım yani ben oradan.”

KEDİCİK TÜLAY KUMAŞÇI'DAN YANIT GECİKMEDİ

Özgül'e yanıt ise Oktar'ın en gözde 'kediciklerinden' Tülay Kumaşçı'dan geldi. Kumaşçı, Özgül'ü lüks hayatı kaybetmenin kuyruk acısı ve ajan olmakla suçladı.

Ceylan Özgül ise instagram'dan yeni bir açıklama yaptı, ailelere seslendiğini söyledi.Özgül açıklamasında "Son günlerde hakkımda çıkan haberlere karşı bir açıklama yapma gereği duydum" dedi, anne babalara seslendiğini söyledi.

'ÇOK UZUN VE ZORLU YILLARA MAL OLABİLİR'

Özgül, "Buradan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir. Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum" diye yazdı.

Özgül, "Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içindeyim.Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm O'nun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek. Herkese ailesinin kıymetini bilmesini ısrarla tekrarlıyorum" dedi.

Peki kavga nasıl başladı? İşte o iddialar ve Oktar cephesinden gelen açıklamalar...

Oktar'ın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü.

Özgül, "20 yılda bir kez bile mahalle bakkalını görmeyen, eczaneden ilaçlarını kendisi alamayan, yıllar önce değişen Türk Lirası'nı tanımayan, doktor muayenesinde bile tek başına bırakılmayan kişi özgür müdür? Bir insan saçının modelinden kilosuna kadar başkası karar veriyorsa, ne yiyeceğinden ne okuyacağınıza kadar başkası karar veriyorsa bu nasıl özgürlük anlayışı? Size sorulan sorulara 'ben özgür irademle buradayım' diye cevap vermek özgürlük değildir" diye yazdı.

Ceylan Özgül'ün iddialarına yanıt Oktar'ın bir başka 'kediciği' Tülay Kumaşçı'dan geldi. Kumaşçı, Ceylan Özgül'ün bir yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini savundu.

Adnan Oktar cephesi Ceylan Özgül'ün yürüyerek rahat şekilde kendi isteğiyle gittiğini savunarak bir video paylaştı.

Ceylan Özgül ise Adnan Oktar cephesinden gelen videoya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özgül de video paylaştı.

Görüntülerde oynamalar yapılabileceğini ileri süren Ceylan Özgül, “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” diye yazdı.

Özgül instagramdan tarihi değiştirilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de paylaştı.