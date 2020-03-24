KDV Beyannamelerine İlişkin Ödemeler Ötelendi

İkinci çeyrekteki KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6 ay ötelendi. Tüm gelir vergisi mükellefleri mücbir sebep hali kapsamına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

*Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik.

*Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan 1.9 milyon ile tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık.

*Nisan, Mayıs, Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6 ay öteliyoruz; bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.

*65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.