Kazanın sebebi aşırı alkol mü?

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Ortaç, 14 Ekim Pazar günü Amerika’nın Miami şehrinde motosiklet kazası geçirip yaralanmıştı. Bu haber geçen çarşamba magazin basınında yer aldı. İşte kazanın detayları…

Miami’de yaşayan Merve Şentürk ile Chloe Ortaç yakın arkadaşlar. Chloe, Miami’ye yalnız gittiğinde Merve’nin evinde kalıyor. Amerikan futboluna meraklı iki kafadar 15 Ekim Pazar günü öğleden sonra Miami Dolphins-Chicago Bears maçını izlemeye gitmişler.

Bu karşılaşmayı Miami Dolphins 31-28 kazanmış. Sıkı dostlar taraftarı oldukları takımın galibiyetini kutlamak için Sea Spice adlı kulübün ‘happy hour’ denilen akşamüstü partisine gitmiş.

Çılgınca eğlenip alkolün dozunu kaçırmışlar. Sarhoş halleriyle motosiklete binip kulüpten ayrılan sıkı dostlar kısa bir süre sonra da kaza yapmış. Motosikleti Merve Şentürk kullanıyormuş.

Alkol testine girmemek için hastaneden kaçmış

Kazaya sebebiyet veren Merve Şentürk’ün burnu kırılmış ve vücudunda ufak tefek çizikler oluşmuş. Polisin alkol testine girmemek için de Chloe’yi hastanede yalnız bırakıp kaçmış. Ve henüz polise gidip ifade vermemiş. Miami’de yaşayan iş insanı Ersun Yergin alkol problemi olan eşi Merve Şentürk ile iki yıl önce evlerini ayırmış.

Bir yıl önce de boşanmak için hem Türkiye’de hem de Amerika’da boşanma davası açmış. Olayın yaşandığı gün Merve Şentürk 10 ve 7 yaşındaki iki oğlunu komşusuna bırakıp maça gitmiş. Kazadan haberi olmayan komşuları pazartesi günü çocukları okula götürmüş. Olayı ertesi gün öğrenen Ersun Yergin çocuklarını okuldan almış ve kendi evine götürmüş.

DAVA AÇIYOR

Olayı öğrenen Chloe’nin annesi Lucy Loughnan, 17 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’te Miami’ye inip Jackson Memorial Hastanesi’nde yatan kızının yanına gitmiş. Zaman zaman Süreyya Yalçın da hastanede Chloe’yi ziyaret ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyormuş.

Lucy Loughnan alkollü olarak motosiklet kullanıp kızının bu duruma düşmesine sebep olan Merve Şentürk’e maddi ve manevi tazminat davası açacakmış. Chloe 2016 yılında iş için gittiği Miami’de bir kaza daha geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yere düşen Chloe’nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı.

ELMACIK KEMİĞİ ÇATLAMIŞ

Kazaya şahit olanların çağırdığı ambulans Chloe ile Merve’yi Jackson Memorial hastanesine götürmüş. Ağır yaralı olan Chloe, travma bölümünde tedaviye alınmış. Vücudunun çeşitli yerlerinde 18 kırık olan Ortaç’ın yüzünün sol tarafı parçalanmış elmacık kemiği çatlamış.