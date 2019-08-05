KAZ DAĞLARI'NDA NÖBET

Kaz Dağları’nda Kanadalı bir şirketin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine karşı tepkiler hızla büyüyor.

Çevrecilerin başlattığı “Su ve Vicdan Nöbeti” her geçen gün büyürken bugün Kirazlı Balaban’da “Büyük Su ve Vicdan Nöbeti” eylemi düzenleniyor.

Eyleme CHP milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, STK’ler, köylüler, üniversite öğrenciler ve bilim insanları katıldı.Saat 11:00'da başlayan “Büyük Su Ve Vicdan Buluşması” etkinliğine katılmak için binlerce vatandaş akın akın bölgeye geldi.

Desteğe gelenler arasında olan sanatçılardan Sadık Gürbüz kalabalığa seslendi. Daha sonra ise şair Ataol Behramoğlu şiir okudu.Basın açıklamasının ardından Çanakkale Belediye Başkanı da bir konuşma yaptı.Sonrasında ise alana doğru yürüyüş başladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kanadalı bir şirketin altın arama çalışmaları yürüttüğü Kaz Dağları ile ilgili olarak "Bakanlığın verdiği rakamlar gülünç, ikna edici değil. Bunları denetleyecek bir muhalefet de memlekette mevcut değil." dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hürriyet'te "Vatanımıza sahip çıkalım" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Türkiye sanıldığı kadar gümrah (bereketli, bol kaynaklı) bir ülke değildir. Mesela kıyılarımız mevcut nüfus için son derece yetersizdir. Türk halkının rahat rahat kıyı şeridine çıkıp tatil yapması bile mümkün değilken kıyılarda birtakım sabit binaların, kullanılmayan yapıların bulunması büyük israftır" ifadesini kullandı."Taşocakları veya çeşitli madenler için kazı yapamayız"

Ortaylı şöyle devam etti:

"Bu gerçek benim görüşüm değil, 1980’li yılların başında toplanan konseylerde turizm otoritelerimiz tarafından o zaman Başbakan Turgut Özal’a açıkça ifade edilmiştir. Elimizde adalar yok. Ormanlarımız sınırlıdır. Taşocakları veya çeşitli madenler için kazı yapamayız. Bu gibi zenginliklerin nefes alınacak alanları tahrip etmesi ve zehirlenme getirmesi çok açık.""Ağaç dikilecek yerde maden araması ve çıkarma faaliyeti yapılamaz"

"Kaz Dağları’nda son olarak Kanadalı bir şirketin yatırımı söz konusu olmuştur. Bakanlığın verdiği rakamlar gülünçtür, ikna edici değildir. Bunları denetleyecek bir muhalefet de memlekette mevcut değil. 13 bin küsur ağaç kesilmiş, 14 bin dikilmişmiş. Ağaç dikilecek yerde maden araması ve çıkarma faaliyeti yapılamaz. Altın siyanür kullanılarak elde edilir. Yaptıkları açıklamanın hiçbir gerçekçi yönü yok. Başka yöntemler bulmuşlarsa kendilerine bilim ödülü verelim. Lise çocukları bile altının ayracının siyanür olduğunu bilir (Tabii kastettiğim 30 sene önceki liselerdir). Ayrıca altın araması için harcanan sudan açıklamalarda hiç bahsedilmiyor.""Muhteşem ormanlarını yok edecek bu gibi faaliyetlerin bütün çevreye sirayet edeceği açıktır"

"Şirket 1 milyar dolarlık yatırım yapacakmış. 2 bin kişi iş bulacakmış. 2 bin kişi için 1 milyar doların çok büyük bir israf olduğu açık değil mi? Hakikatle bağdaşmayacak fakat ayrıntılı açıklaması yapılmayan bu rakamların bir rezalet olduğu açık. Bu Kanadalı şirket acaba dünyanın başka neresinde böyle işler yapabiliyor. Ormanlar ve madenlerle dolu Kanada’da halk bu tür yerleşim yerlerine yakın girişimleri sessizce izliyor mu?

Ülkede tepki çok az, bu korkutucu. Kaz Dağları ilginç bir iklim ve çevredir. Orada su kaynaklarını kirletecek, muhteşem ormanlarını yok edecek bu gibi faaliyetlerin bütün çevreye sirayet edeceği açıktır."