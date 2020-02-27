Kaz Dağları Kime Verildi?

CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Kaz Dağlarını Saray'a yakınlığı ile tanınan Mehmet Cengiz'in holdingi tarafından 55 milyon dolara alındığını iddia etti.

Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Kazdağlarında Kanadalı 2 firmaya ait altın ve bakır madeni ruhsat sahasını Cengiz Holding tarafından 55 milyon dolara alındığını ve mülki idare amirlerinin yöre halkının süreci zorlaştırdığını gündeme getirdi.

Özgür Ceylan,Çanakkale tarihi bir medeniyet, yüzlerce efsaneye ev sahipliği yapan bu toprakların yok edilmek istendiğini söyledi.

Buraların yok edilmesine karşı direneceklerini ifade eden Özgür Ceylan şunları söyledi..

“Cengiz dâhil kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak madencilik faaliyetlerine sadece yerin altındaki değerli metallerin çıkarıldığı ekonomik bir iş olarak bakılamaz, madencilik faaliyetleri yüksek risklidir ve ekosistem üzerinde geriye dönüşü mümkün olmayan tahribatlar yaratır”