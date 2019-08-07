KAZ DAĞLARI KATLİAMINA 5 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞ!

Çanakkale Kirazlı'da (Kaz Dağları) altın madeni çıkarmak için çevreyi katleden Kanadalı şirketin CEO'su John McCluskey, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.

Alamos Gold CEO’su McCluskey, protesto gösterilerini ‘siyasi amaçlı dezenformasyon’ olarak nitelendirerek, madeni çıkarmak için kullanılacak siyanürün çevreye sızmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Reuters haber ajansına Ankara’daki temaslarının arasında iki saatlik bir mülakat veren McCluskey, ağaçların kesildiği Kaz Dağları’ndaki Kirazlı mevkiinin altı buçuk yıllık proje sonunda eski haline getirileceğini ifade etti.

Ağaçları Alamos Gold şirketinin değil hükümet birimlerinin kestiğini belirten McCluskey, “Bunun için parayı önceden ödedik. Anlayışla karşılamanız gerekir ki, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük unsuru yeniden ağaçlandırmak için” ifadelerini kullandı.

McCluskey, “Altı buçuk yıl içerisinde, bu alanın tüm merkezi yeniden ekilecektir. 10 yıl içerisinde biraz daha fazlası yapılacak ve yeniden bir ormana benzeyecektir” dedi.

Siyanürün altını çıkarmak için gerçekleştirilen kazı sürecinin son aşamasında kullanılacağını söyleyen McCluskey, şirketin çevreye sızıntı olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını iddia ederek, madencilik faaliyetlerin su yataklarını etkilemeyeceğini savundu.