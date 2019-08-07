  • BIST 98.651
  • Altın 263,637
  • Dolar 5,4889
  • Euro 6,1432
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

KAZ DAĞLARI KATLİAMINA 5 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞ!

»
KAZ DAĞLARI KATLİAMINA 5 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞ!
Çanakkale Kirazlı'da (Kaz Dağları) altın madeni çıkarmak için çevreyi katleden Kanadalı şirketin CEO'su John McCluskey, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.

Alamos Gold CEO’su McCluskey, protesto gösterilerini ‘siyasi amaçlı dezenformasyon’ olarak nitelendirerek, madeni çıkarmak için kullanılacak siyanürün çevreye sızmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Reuters haber ajansına Ankara’daki temaslarının arasında iki saatlik bir mülakat veren McCluskey, ağaçların kesildiği Kaz Dağları’ndaki Kirazlı mevkiinin altı buçuk yıllık proje sonunda eski haline getirileceğini ifade etti.

Ağaçları Alamos Gold şirketinin değil hükümet birimlerinin kestiğini belirten McCluskey, “Bunun için parayı önceden ödedik. Anlayışla karşılamanız gerekir ki, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük unsuru yeniden ağaçlandırmak için” ifadelerini kullandı.

McCluskey, “Altı buçuk yıl içerisinde, bu alanın tüm merkezi yeniden ekilecektir. 10 yıl içerisinde biraz daha fazlası yapılacak ve yeniden bir ormana benzeyecektir” dedi.

Siyanürün altını çıkarmak için gerçekleştirilen kazı sürecinin son aşamasında kullanılacağını söyleyen McCluskey, şirketin çevreye sızıntı olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını iddia ederek, madencilik faaliyetlerin su yataklarını etkilemeyeceğini savundu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAZ DAĞLARI KATLİAMINA 5 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞ!07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  • BENGÜ ANNE OLDU!07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
  • AYAKTA İZLEDİKLERİ KONSER İÇİN 7 BİN TL VERDİLER07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
  • KUSURSUZ FİZİĞİ İLE BEĞENİ ALDI07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:39
  • DEDİKODULAR DOĞRU MU?07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:31
  • OKTAY KAFAYI MERYEM'E Mİ TAKTI?07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
  • HÜMEYRA PARASINI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR!07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
  • SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
  • CANAN DANYILDIZ, BEREN SAAT İLE İLGİ SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
  • ATHENA GÖKHAN'DAN BAKAN ZİYA SELÇUK'A İZMİR MARŞI TEPKİSİ!07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim