KAZ DAĞLARI İÇİN YENİ PLAN NE?

Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepkiler sürerken, Buraya yönelik yeni planların olduğu ortaya çıktı.

Oda TV'de yer alan habere göre; Dünya Bankası tarafından yönetilen GEF’den 5,1 milyon dolar hibe alındı, yaklaşık 2 milyon dolarını Kaz Dağlarında ki araştırmalar için kullanıldı. Çarpıcı açıklamalar da bulunan Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin'den geldi. Ajans Bakırçay’a şöyle konuştu, "Türkiye 1993 yılında ‘Türkiye nin genetik bitki çeşitliliğinin yerinde korunması ulusal planı’(İNSİTU) için,Dünya Bankası tarafından yönetilen ‘Küresel Çevre Fonundan’ (GEF) 5,1 milyon dolar hibe aldı. Bu paranın yaklaşık 2 milyon doları Kaz Dağlarındaki araştırmalar için kullanıldı. Çünkü Dünyanın en büyük ve önemli 8 gen merkezinin 3 tanesi Anadolu’dadır. Ancak bugün gelinen noktada biz bunu yok ediyoruz. Çok yazık" dedi.