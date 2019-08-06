Ancak Aral, vücuduna yazdığı 'Kaz Dağları'na dokunma' yazısı nedeniyle büyük tepki çekti.
Ülkenin gündemine oturan Kaz Dağları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Altın madeni projesi nedeniyle birçok ağacın kesilmesine göz yummak istemeyenler tepkilerini dile getirirken, en uzun bacaklı manken Tuğçe Aral, kimilerine göre 'skandal' denebilecek bir paylaşıma imza attı.400 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından vücuduna yazdığı 'Kaz Dağları'na dokunma' mesajını paylaşan Tuğçe Aral, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Aral'ın göğüs dekolteli bu paylaşımı çoğu kişiye göre gündeme gelme amaçlıydı.Yoruma kapalı olarak yaptığı Kaz Dağları paylaşımına farklı sitelerden ilginç yorumlar da geldi. Resmen linç edilen Aral'a, "Gercekten de çok göğüsten, pardon, gönülden bir paylaşım olmuş" ve "Kaza dağına dokunma ama bana dokun der gibi" yorumlar yapıldı.
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KAZ DAĞLARI İÇİN SOYUNDU!
Ancak Aral, vücuduna yazdığı 'Kaz Dağları'na dokunma' yazısı nedeniyle büyük tepki çekti.
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