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KAZ DAĞLARI İÇİN SOYUNDU!

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KAZ DAĞLARI İÇİN SOYUNDU!
Şarkıcı Elif Kaya son günlerde çokça konuşulan Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madeni projesine sosyal medya hesabından soyunarak tepki gösterdi.

Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak projenin devam etmesini sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımla protesto etti. Kaz Dağları projesine ilginç bir şekilde tepki veren Elif Kaya'nın videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.Sosyal medyada gündem olan Kaz Dağları projesine tepki gösteren ünlü popçu, üstsüz paylaşımıyla farkındalık yarattı. Kaya "Kaz Dağları altından daha değerlidir" dediği video ile tepki verdi.Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında ise "Kazdağları, doğa, yaşam, can, hayat, gökyüzü sevgi altından daha değerlidir!’ şeklinde paylaşım yapmıştı.Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında kaz dağlarının üstü altından daha değerlidir ifadesiyle kendisini kaz dağlarına benzetmesi ve üstsüz yer alan bölgesinin altından daha değerli olduğunu imgelemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: İnternethaber.com

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