KAZ DAĞLARI İÇİN SESSİZ KALMADILAR

Kaz Dağları'nda yapılan ağaç katliamına ünlüler de tepkisiz kalmadı.

Gökhan Özoğuz: “E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?”

Tuba Ünsal: “Dün gece gözüme uyku girmedi olanları düşünmekten. Düşün ki bir ülkeden bi firma geliyo, “Bizde yasaklar var tek bir ağaç dahi kesemeyiz gelelim senin topraklarında altın arayalım senin ağaçlarını keselim” diyor. Ve bu ağaçlar senin ülkenin nefesi, oksijeni, bereketi… Sen milyonlarca liralık çekler karşılığında buna onay veriyorsun ve katliam başlıyor… Bu soyle bir durum,öz babanın kızını başlık parasıyla birine satması gibi…Bana hissettirdiği tam olarak bu öfke… Artık daha ne başımıza gelmesi lazım sesimizi çıkarabilmemiz için? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım buna karşı çıkmazsam? Sen çocuklarının geleceğini nasıl bu kadar hoyratça paramparça edersin?Hangi yeşil dolar satın alacak nefessiz kaldığında nefesini?Bir saniye gözünü kapat ve düşün! Hadi artık ses çıkar canım kardeşim, bırak belediye konserini, kanalda dizi kapma hırsını bırak… Bir bak sesini çıkaramadığın şey senin sonun olacak… Hadi Kazdağları için ses ver!!!!!!”

Fazıl Say:Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim 'Kaz Dağları Marşı' bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. 'Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır' der düşünürler… Biz de 'bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber."

Megastar Tarkan: Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim 'Kaz Dağları Marşı' bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. 'Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır' der düşünürler… Biz de 'bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber."

Cüneyt Arkın:“O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?”

Haluk Levent:Bir fikrim var!

Çok büyük bir kampanya yapalım ve bu firmanın ödediği parayı geri verip bunları ülkelerine geri gönderelim!

Para her zaman bulunur.

Ama Kazdağları tüm bölgenin oksijeni, sağlığı..

Çocuklarımız bizi affetmeyecek!

Bir bölgenin nefesi milyonlarca dolarla ölçülemez!

Şahan Gökbakar:“Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki ‘evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaçcık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız? Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kazdağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul’a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş… Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren kişilerden de hesap sorulsun!”

Emre Engin