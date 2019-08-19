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KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİN, İNTERNET SİTELERİ DE KAPATILDI!

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KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİN, İNTERNET SİTELERİ DE KAPATILDI!
Belediye başkanları görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin internet siteleri kapatıldı.

SonDakika.com'un haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı.

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