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Kayseri'ye 1 milyar liralık besi yatırımı

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Kayseri'ye 1 milyar liralık besi yatırımı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yarın temeli atılacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nin yatırım tutarının 1 milyar lirayı bulacağını ve Avrupa'nın en büyük besi bölgesi olacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 5,5 milyon metrekare alan üzerinde, yarın temeli atılacak besi bölgesinde 100 baştan 2 bin başa kadar büyükbaş hayvan alacak şekilde parsel planı yapıldığını belirtti.

Yatırım miktarının 1 milyar lirayı bulacağını ve bölgede yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvanın besisinin yapılacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

Projeyle büyükbaş hayvan sayısında Kayseri, Türkiye'nin ilk beş ilinden biri olacaktır ve toplu besi bölgesi olarak Avrupa'nın en büyük alanlarından birini oluşturacaktır. Ayrıca 20 megavatlık biyogaz tesisiyle atıklardan elektrik üretilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Şehir içinde kalan ahırların bölgeye gelmesi sağlanarak, koku, hijyen gibi problemler engellenecektir. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'yle ahırını büyütmek isteyen üreticilerin arsa problemi giderilecektir. Burada kurulacak hayvan pazarı ülkemizin en büyük pazarlarından biri olacak ve bu durum ekonomik hareketlilik meydana getirecektir. 

4 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Başkan Çelik, yatırımla yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını da vurguladı.

Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi'nin planlamalarının tamamlandığını ve parsel satışı için ön talep toplanmaya başlandığını belirten Çelik, "Gerek ilimizdeki üreticilerden gerekse de diğer illerden arsalar için yoğun talep geliyor. Beydeğirmeni Besi Bölgesi projemizin temelini 16 Eylül Cumartesi günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız sayın Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı törenle atacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 800 farklı büyüklükte ahır parselinin yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri, hayvan pazarı, sosyal merkezler, alışveriş merkezi, okul ve caminin de olacağını bildirdi.

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