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Kayserispor'da Corona virüsü vakası!

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Kayserispor'da Corona virüsü vakası!
Süper Lig'in başlamasına artık sayılı saatler kala, takımlar corona virüsü testlerine girmeye devam ediyor. Ligin köklü ekiplerinden Kayserispor'da bir idari personelin corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır." denildi.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır."

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