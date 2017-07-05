Kayseri'de silahlar konuştu!

İncesu ilçesi kırsalındaki Kocaoğlan Çardak Mahallesi meydanında Sevinç ile Tağman aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabancalarla ateş etti.
Kavgada, Kocaoğlan Çardak Mahallesi'nde yaşayan Kızılören Ötebatan Mahallesi Muhtarı Bekir Sevinç (40) ile amcası Mustafa Sevinç olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aileden 15 kişi ise yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Kavgada ölen muhtar ile amcasının cesetleri İncesu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralılar ise 112 Acil Servis ekipleri ve mahalleliler tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ve polis ekipleri İncesu Devlet Hastanesinin çevresi ile olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, silahlı kavgaya karışan bazı şüphelilerin kaçtığı, güvenlik güçlerinin bu kişileri yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.
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İncesu ilçesi kırsalındaki Kocaoğlan Çardak Mahallesi meydanında Sevinç ile Tağman aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
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