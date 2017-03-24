Kayseri'de köpeklerin 80 yerinden ısırdığı kadın ağır yaralandı

Köpeklerin saldırısıyla yere yığılan kadın, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı

Kayseri'de yaklaşık 15 köpeğin saldırdığı 52 yaşındaki Hatice Uygun, inşaat işçileri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 80 yerinden ısırıldığı belirtilen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, Talas ilçesine bağlı Komando caddesi üzerinde meydana geldi. Evine giden Hatice Uygun, yaklaşık 15 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısıyla yere yığılan kadın, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Hatice Uygun'un sağ kulağının kopma noktasına geldiği ve yaklaşık 80 yerinden ısırıldığı belirtildi. Uygun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.