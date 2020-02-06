Kayseri'de Büyük Panik

Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.
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Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.
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Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.
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Niğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.
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Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu.
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Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.
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Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı.
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Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
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Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.
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Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.
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Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.
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Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu.
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Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.
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Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
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Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.
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