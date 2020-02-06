  • BIST 123.349
  • Altın 300,721
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5867
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Kayseri'de Büyük Panik

»
Kayseri'de Büyük Panik
Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.

  •  
2

Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.

 

3

Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

  •  
4

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

5

Niğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

  •  
6

Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu.

7

Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

  •  
8

Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

  •  
9

Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı.

  •  
10

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

  •  
11

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.

  •  
12

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

  •  
13

Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

  •  
14

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu.

  •  
15

Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.

  •  
16

Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

  •  
17

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

  •  
18

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

  •  
19

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.

  •  
20
 
  •  
21
 
  •  
22
 
  •  
23
 
  •  
24
 
  •  
  •  
  •  
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAPIYI KAPATTI İŞKENCE BAŞLADI06 Şubat 2020 Perşembe 11:48
  • Giresun'da Facia06 Şubat 2020 Perşembe 11:45
  • Polis aracını çalan genci öldürdü.06 Şubat 2020 Perşembe 11:05
  • Cruise Gemisi Karantina Altında06 Şubat 2020 Perşembe 10:59
  • CZN Burak'ın restoranında cinayet!06 Şubat 2020 Perşembe 10:55
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı... Şoförü öldü06 Şubat 2020 Perşembe 10:51
  • Uçak Neden Üçe Bölündü?06 Şubat 2020 Perşembe 10:30
  • Pistten çıktı parçalara ayrıldı!06 Şubat 2020 Perşembe 10:25
  • Ciddi kararlar aldık05 Şubat 2020 Çarşamba 17:35
  • VİP ARAÇ GİBİ YOLCU TAŞIYAN AMBULANS ŞOFÖRÜ YAKALANDI05 Şubat 2020 Çarşamba 17:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim