“KAYIP ÇİÇEKLER” EKİBİ KAYIP 5 ÇOCUĞU BULDU

Ali Eyüboğlu / Magazin

10 günde kayıp çocuklardan 5’ini bulup, ailesine teslim etmek, alkışlanacak bir başarı... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı, bu amaçla kurulan bir dernek veya böyle bir sosyal sorumluluk projesi yürüten bir vakıf değil, FOX TV’nin yeni programı “Kaybolan Çiçekler” ekibi buldu 10 günde kayıp 5 çocuğu.

“Kaybolan Çiçekler” üstelik 10.00-13.00 saatleri arasında rakiplerine reyting bırakmayan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” gibi fenomen karşısında, düşük başlayan reytingini yavaş yavaş artırarak yaptı bunu.

Düne kadar kayıp olan Poyraz Efe Taşkın (4), Can Barışer (16), Elif Tepe (15), Özlem Ataseven (15) ve Şerife Avşar (14), sunuculuğunu İnci Ertuğrul’un yaptığı “Kayıp Çiçekler” sayesinde artık ailelerinin yanında...

Kaçırılan küçük bir kızın izini sürerken İzmir Kiraz’da gizlenen bir gerçeği de ortaya çıkaran ekip, evlenmek için kaçırılan kızların yaşları küçüldükçe ailelerine ödenen paranın yükseldiğini, bu bedelin 30 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Van’da kan donduran cinsel istismar sonucu öldürülen 38 günlük bebek olayını ilk ortaya çıkaran ekip, Tokat Reşadiye’de kaçırılan Bayram ve Dursun gerçeğini aydınlatıncaya kadar konuyu işlemeye kararlı.

KANADALI YAPINCA ALKIŞLA TÜRKLER YAPINCA ELEŞTİR!



Donald Trump’ın Müslümanların çoğunlukta olduğu yedi ülkenin vatandaşlarına Amerika’ya girişini yasakladığı gün, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ona nispet yaparcasına “Welcome to Kanada” (Kanada’ya hoş geldiniz) etiketiyle bir tweet attı.

Suriyeli bir mülteci çocukla çekilmiş fotoğrafının altına, “Kanadalılar, inancınıza bakmaksızın zulümden, terörden ve savaştan kaçan sizleri hoş karşılayacaktır. Çeşitlilik gücümüzdür” diye yazan Kanada Başbakanı’nı bu yüzden takdir eden, alkışlayan -bence de hak etti bunu- Türkler arasında, Suriyeli mültecilere kucak açtığı için Recep Tayyip Erdoğan’ı yıllardır eleştirenler de vardı.

Ahmet Kaya’nın şarkısında dediği gibi, “Bu ne yaman çelişki anne”...

BİR TUHAFLIK VAR BU İŞTE!

21 Nisan’da vizyona girecek “Masha and The Bear” (Maşa ve Koca Ayı) adlı çizgi filmde seslendirme yapacak Murat Boz’un anlaşması feshedilmiş.

Sebep?

Çıkan haberlere göre, Murat Boz, referandumda ‘evet’ diyeceğini açıkladığı için anlaşma iptal olmuş.

Murat Boz, dublaj sanatçısı mı?

Hayır...

Sevilen bir şarkıcı.

Çizgi filmlerde niye seslendirme yaptırılıyor ona?

Filmin gişesine katkısı olsun diye!

Demek ki Murat Boz’un animasyon filmine ihtiyacı yok ama “Maşa ve Koca Ayı”nın var!

Hal böyleyken, “Rus şirketi, ‘Evet’ diyeceği için Boz’un sözleşmesini iptal etti” haberi mantıklı gelmedi bana.

Türkiye’deki referandumdan yabancı bir çizgi film yapımcısına ne?

Yapımcı, Soros gibi bir spekülatör değilse niye ilgilensin kimin “Evet” kimin “Hayır” diyeceğiyle?

Şarkıcının menajeri Ali Boz’u arayıp, sordum nedir bu işin aslı diye.

Boz, “Bizim öyle bir sözleşmemiz yok ki iptal olsun” dedi.

Ortada bir sözleşme yoksa, iptal olan ne peki?

Yoksa bu da referandum öncesi “Evet” veya “Hayır” oyu vereceklerini açıklayanların neler kaybedebileceklerine ilişkin bir algı operasyonu mu?

GÜNÜN SÖZÜ



Bazen dünyanın en zor mesleğidir; kendi duygularına tercüman olmak. (Sunay Akın)