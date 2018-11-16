  • BIST 93.616
  • Altın 209,520
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Kayıp altını belediye görevlisi buldu!

»
Kayıp altını belediye görevlisi buldu!
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik için gittikleri evde altı aydır kayıp olan altını buldu. Umudunu kestiği kayıp bileziğine ulaşan Cihan Mercan ise büyük sevinç yaşadı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde ikamet eden Cihan Mercan isimli vatandaşa bir buçuk yıldır düzenli olarak evde temizlik hizmeti veren Avcılar Belediyesi Temizlik ekipleri, ev sahibinin altı aydır aradığı ve artık umudunu kaybettiği bileziğini buldu. 

Rutin temizlik çalışması yaparken yatak odasındaki bazanın altında bir adet altın bilezik bulduğunu belirten temizlik görevlisi Abbas Koyun, "Biz gittiğimiz evlerde her zaman bayram temizliği gibi detaylı temizlik yapıyoruz. Burada da bazanın altını temizlemek amacıyla yatağın altına eğildim. Yatağın tam ortasında altın bir bilezik buldum. Ev sahibi engelli çocuğuyla birlikte yasıyor. İkisi de eğilip doğrulamadığı için bunca zaman görememişler. Bulup kendisine teslim ettiğimde nerede kaybettiğini bile unuttuğunu söyledi ve çok mutlu oldu” dedi.

“Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar” 
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yaslı ve engelli bireylerin yasam alanlarına temizlik hizmeti ulaştırdıklarını ifade ediyor. Daha önce de çok kez benzer durumlarla karşılaştığını, hizmet götürdükleri ev sahipleri ile aralarında önemli bir güven bağın oluştuğunu sözlerine ekledi. Temizlik ekipleri "Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar, kimse bizim kapımızı çalmazken siz bizim nazımı çekiyorsunuz diyorlar. Biz sadece temizlik yapmıyoruz. Onların hal hatırlarını soruyor, uzun uzun sohbet ediyoruz. Yalnız ve kimsesiz olduğunu düşünen çok insan var. Asıl işimiz onlara yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Her zaman yaşlı, engelli ve yalnız hemşerilerimizin yanındayız. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz işimizle bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Toprak Ana; Halkın Hizmetinde halkçı belediyecilik anlayışımız devam edecektir.

Başkan Toprak ; ‘’Kimsesizlerin kimsesi anlayışı ile Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım isleri Müdürlüğü bünyesinde ekibimizi oluşturduk.  'Evde Temizlik' hizmeti yaşlı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere 2017 Ocak ayından beri destek olmaktayız. Yaşlı, engelli ve yalnız hemşerilerimizin yanındayız. Halkın hizmetinde, halkçı belediyecilik anlayışımız devam edecektir.’ ifadelerini kullandı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'daki tarihi meclis, künefeci yapılmış!15 Kasım 2018 Perşembe 12:37
  • Ulaştırma Bakanı açıkladı: İstanbul'a 10 köprü daha geliyor15 Kasım 2018 Perşembe 12:19
  • İstanbullular yarına dikkat!14 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
  • Semra Özal sıkıntıda!14 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
  • İBB Başkanı: Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık14 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
  • TBMM’de intihar girişimi14 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
  • Taksi şoföründen flaş itiraflar!14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06
  • Bakan Varank: Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak14 Kasım 2018 Çarşamba 11:52
  • Avcılar kitap fuarına taşındı!13 Kasım 2018 Salı 15:24
  • 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi13 Kasım 2018 Salı 15:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim