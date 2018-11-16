Kayıp altını belediye görevlisi buldu!

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik için gittikleri evde altı aydır kayıp olan altını buldu. Umudunu kestiği kayıp bileziğine ulaşan Cihan Mercan ise büyük sevinç yaşadı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde ikamet eden Cihan Mercan isimli vatandaşa bir buçuk yıldır düzenli olarak evde temizlik hizmeti veren Avcılar Belediyesi Temizlik ekipleri, ev sahibinin altı aydır aradığı ve artık umudunu kaybettiği bileziğini buldu.

Rutin temizlik çalışması yaparken yatak odasındaki bazanın altında bir adet altın bilezik bulduğunu belirten temizlik görevlisi Abbas Koyun, "Biz gittiğimiz evlerde her zaman bayram temizliği gibi detaylı temizlik yapıyoruz. Burada da bazanın altını temizlemek amacıyla yatağın altına eğildim. Yatağın tam ortasında altın bir bilezik buldum. Ev sahibi engelli çocuğuyla birlikte yasıyor. İkisi de eğilip doğrulamadığı için bunca zaman görememişler. Bulup kendisine teslim ettiğimde nerede kaybettiğini bile unuttuğunu söyledi ve çok mutlu oldu” dedi.

“Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar”

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yaslı ve engelli bireylerin yasam alanlarına temizlik hizmeti ulaştırdıklarını ifade ediyor. Daha önce de çok kez benzer durumlarla karşılaştığını, hizmet götürdükleri ev sahipleri ile aralarında önemli bir güven bağın oluştuğunu sözlerine ekledi. Temizlik ekipleri "Gittiğimiz evlerde bizi artık evlatları gibi görüyorlar, kimse bizim kapımızı çalmazken siz bizim nazımı çekiyorsunuz diyorlar. Biz sadece temizlik yapmıyoruz. Onların hal hatırlarını soruyor, uzun uzun sohbet ediyoruz. Yalnız ve kimsesiz olduğunu düşünen çok insan var. Asıl işimiz onlara yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Her zaman yaşlı, engelli ve yalnız hemşerilerimizin yanındayız. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz işimizle bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Toprak Ana; Halkın Hizmetinde halkçı belediyecilik anlayışımız devam edecektir.

Başkan Toprak ; ‘’Kimsesizlerin kimsesi anlayışı ile Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım isleri Müdürlüğü bünyesinde ekibimizi oluşturduk. 'Evde Temizlik' hizmeti yaşlı, kimsesiz, ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan aile veya bireylere 2017 Ocak ayından beri destek olmaktayız. Yaşlı, engelli ve yalnız hemşerilerimizin yanındayız. Halkın hizmetinde, halkçı belediyecilik anlayışımız devam edecektir.’ ifadelerini kullandı.