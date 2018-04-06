Kayınpeder Damada Aşık Oldu

İstanbul'da yaşanan 'aşk' olayı pes dedirtti. Kayınpeder, damadına aşık oldu. Damadına aşk mesajları yollayan kayınpeder, mesajların birisinde "Seni sevdim be tosunum." ifadesini kullandı.

Sevgisine karşılık bulamayan kayınpeder, damadından öç almak için 3 yaşındaki torunuyla birlikte çıplak fotoğraf çektirip yolladı. Şikayet üzerine kayınpeder hakkında, "çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.

M.K ile E.K., 2012 yılında evlendi ve bu evlendikten bir yıl sonra da bir kız çocukları oldu. Ancak kısa sürede çift arasında geçimsizlik baş göstermeye başladı. İddiaya göre kayınpeder Yaşar I. tam da bu dönem damadı E.K'ye karşı duygusal ilgi duymaya başladı. Zamanla bu ilgi aşka dönüştü.

Kayınpederinin damadına karşı bu yaklaşımından dolayı karı-koca olan M.K. ile E.K.'nin evliliği de sarsılmaya başladı. Evde sık sık yaşanan tartışmalar yüzünden M.K. çocuğunu da alarak, kocasının sevgilisinin yani babasının evine gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra ayrı yaşamaya başlayan çift boşanma kararı aldı.

“BEN SANA ASLA İHANET ETMEDİM”

Sözcü'de yer alan habere göre, Henüz boşanma davası açılmadan önce kayınpeder Yaşar I. 2016 yılının Ağustos ayından Eylül ayına kadar damadına duygusal anlamda ilgi duyduğunu, kendisini deliler gibi sevdiğine ilişkin telefon mesajları gönderdi. Damadında karşılık bulamayan kayınpeder “Sana hakkımı helal etmiyorum, ömrün boyunca sevgiye muhtaç yaşa, karşılık göremese de sevgimin yerini birileri alır. Allah şahit ben 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim” mesajını attı.

TORUNUYLA YARI ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKTİRİP DAMADINA GÖNDERDİ

Boşanma davası açıldıktan sonra da M.K. 3 yaşındaki kızıyla babası Yaşar I.'nın evine taşındı. Aşkına karşılık bulamayan çılgın kayınpeder Yaşar I., damadını kızdırmak ve öç almak için sergilediği iğrenç oyuna torununu da alet etti. Yatakta yarı çıplak torunuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden damadı E.K.'ye yolladı. Bunun üzerine damat fotoğraflarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"DAMADINA KARŞI CİNSEL VE DUYGUSAL BİR İLGİ DUYMAKTADIR"

Avukat aracılığı ile savcılığa verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim ve eşinin 3 yaşında bir kız çocukları vardır. Müvekkilim sürekli evden kaçan, eşinin, çocuğu da alıp kendi ailesinin yanına götürmesine ve orada kalmasına her ne kadar karşı koymaya çalışsa da engel olamamış, bu süreçte kendisi de darp edilmiş ve bir çok kez de haksızlığa uğramıştır. Şüpheli kayınpederin cinsel eğilimi belli olmamakla birlikte müvekkilime yani damadına karşı cinsel ve duygusal bir ilgi duymaktadır. Zaten boşanma davasının temelindeki konu da şüpheli kayınpederin müvekkile karış bir duygusal ilgi duyması, sürekli cinsel anlamda taciz etmesi ve boşanma davasının davalısı M.K.,nin de bu durumu bilmesine karşılık eşinin destekçisi olmayıp, kendi babası Y.I'nın yanında yer almıştır.”

Dilekçenin devamında kayınpederin damadına karşı giriştiği öç alma oyuna torunun nasıl alet ettiği ise şu şekilde dile getirildi:

“Şüphelinin, çocuğuna karşı olan ahlaksız ve vücut bütünlüğünü ihlal eder nitelikte ve müvekkilimi kışkırtmak amaçlı olarak çocuğu ile çıplak halde fotoğraf çekilmesi, küçük çocuğun dudağından öpmesi ve üstelik bu anda 3 kişinin de fotoğraf çekerken yanlarında olması… Küçük çocuğun cinsel istismarı şüphesini tarafımızda doğurmaktadır”

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından kayınpeder Yaşar I. hakkında toruna karşı cinsel istismar, torununa karşı da “Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

"BENİ EŞCİNSELLİKLE İTHAM ETMİŞ, BENİ VE KIZIMI AĞIR İTHAMLA SUÇLAMIŞTIR”

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık kayınbaba Yaşar I. “Ben 50 yaşındayım. Benim torunumdur. 5 çocuğum vardır. Ayrıca 5 tane de torunum bulunmaktadır. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Huzurdaki E. K.'nin kızımla aralarında boşanma davası vardır. Beni ve kızımı ağır ithamlarla suçlamıştır. Ayrıca beni eşcinsellikle itham etmiştir. Kızım da kendisini bu şekilde itham etmiş ve kızım daha sonra bana sığınmıştır. Boşanma davası açıldıktan 4 ay sonra böyle bir suçlama yapıldı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim facebook'um o zaman hacklenmişti. Ayrıca android telefon kullanmıyordum.” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

“KIZIMIN VELAYETİNİ ALABİLMEK İÇİN BABAMA BÖYLE BİR SUÇ ATTI”

Müşteki olarak davada yer alan küçük kızın annesi, babası hakkındaki suçlamaları reddederek; “Sanık benim babamdır. Katılan E.K'de benim eski eşimdir. Halen boşanma davamız da devam ediyor. Kızımın velayetini alabilmek için babama böyle bir suç atmış kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ayrıca kızıma da herhangi bir istismarı yoktur. Benim babamdan şikayetim yoktur. Babama iftira attığı için eşimden şikayetçiyim. Benim kızıma bir şey olsa bütün sorumluluğu bendedir. Kesinlikle böyle bir olay olmamıştır . Ben onun annesiyim öyle bir şey olsa çocuğumu korurum.” dedi.

‘'HATIRA OLSUN DİYEREK FOTOĞRAFINI ÇEKTİ''

Mahkeme tarafından şikayete konu fotoğraflar kendisine gösterilen anne M.K., fotoğraflara şu şekilde açıklama getirdi; “2015 yılında bu fotoğrafları kendisi çekti. Babamın dalağı yoktur. Bu nedenle rahatsızlandı. Yatak odasında yatıyordu. Vücudunda yaralar çıkmıştı. Ben annemlerle kahvaltı hazırlıyordum. Hatıra olsun diyerek fotoğrafını çekmiştir. Olay bu şekilde olmuştur.”

“AŞK MESAJLARINI SİLDİ”

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada damat E.M. beş yıldır evli olduklarını ve evlilikleri sırasında tartışmanın genelde eşinin babasının aralarını bozması yüzünden çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Eşimin babası farklı telefonlardan arayarak sürekli kızına ‘Kocan seni başka erkeklerle aldatıyor’ diyerek eşcinsel olduğumu ima ediyordu. Ben eşime ‘Savcılığa gidelim telefonda mesaj kayıtları var’ dedim. Ancak eşim telefondaki mesajları sildi. İş yerinde de aynı söylentiyi yayarak beni rezil ettiler. Birkez yine eşimle bu durumlar yüzünden tartıştık kayınbabam yine ‘Seni seviyorum sizi ayıracağım , kızıma herşeyi yazacağım' şeklinde mesajlar attı. Bu mesajları ve cinsel tacizleri karakola giderek şikayetçi olmak istedim ama eşim şikayetçi olmadı. Eşim yanımda olursa başaracağıma inandım. Aileme bile anlatamadım söylediğim zamanda eşim bütün mesajları silmişti.Eşimin babasının beyanları doğru değildir. Mesajları kendisi atıyordu.”

TORUNUNA CİNSEL TACİZDEN BERAAT ETTİ

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık kayınpeder, küçücük çocuğa cinsel istismar suçundan delil yetersizliğinden beraat ettirirken, damat E.K.'ye karşı işlenen cinsel taciz suçunun da 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

İŞTE O AŞK MESAJLARI:

Kayınpeder Y.I.'nın damadı E.K'ye sosyal medya üzerinden attığı iddia edilen mesajlar;

“Sevdim be tosunum”

“Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum.”

“Bilmiyorum sana ben kavuşur muyum sevda.”

“Kendine iyi bak içinde sevgi olmayınca zorlamanın bir anlamı olmuyor. Benim sevmem sadece bu sevgiyi ayakta tutmaya yetmez. Telefonu açtığındaki ses tonu bana karşı içinde hiçbir şey olmadığı gibiydi. Rahatsızlık verdim benimki aptallıktı. HOŞCAKAL.”

“Doğum günün kutlu olsun sen sevmesen de ben seviyorum seni”

“Yaşatacak da sensin şimdi bitirecek de sensin. Sen ne hatalar yaptın bir düşün. Ama şunu unutma inan veya inanma 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim. Sevdim be tosunum.”

“Tek bir cevap paşam valla ne kırılırım ne de kızarım, sadece suçu kendimde bulurum. Bitir bu acıyı öyle ya da böyle.”

“Sevgi görmüş olsan onun bunun kucağında gezmezsin. Allaha havale ettim bir gün o kadar pişman olacaksın ki istesen de yanında olmayacağım. Bugünkü tarihi unutma bendeki sevgiyi bitirdiğin tarih bu tarih.”