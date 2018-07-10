Kaybolan küçük Nursena bulundu

Avcılar Gümüşpala Paşaeli Park alanında ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada kaybolan Nursena isimli küçük kız, bulundu.

Küçük kızı ailesine teslim eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Keşke Ufuk, Leyla, Eylül ve tüm kayıp çocukları sağ salim bulma şansımız olsaydı” dedi.

8 Temmuz Pazar günü Avcılar Gümüşpala Paşaeli Park alanında ailesiyle piknik yaptığı sırada Nursena isimli küçük kız kayboldu. Bu sırada piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, küçük Nursena’ya sahip çıktı. Yapılan aramalar sonucunda tek başına piknik alanında dolaşan ve göle doğru giderken güvenlik personeli tarafından bulunan Nursena, Başkan Toprak tarafından ailesine teslim edildi. Annesi, kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Nursena’nın yakınları Başkan Toprak’a teşekkür etti.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de ailenin mutluluğuna ortak olarak, “Nursena’yı kaybolduğu piknik alanında bulup annesine teslim ettik. Keşke Ufuk, Leyla, Eylül ve tüm kayıp çocukları sağ salim bulma şansımız olsaydı” dedi.