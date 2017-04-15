TÜRKİYE’nin ilk uzman eğitim ve sağlık muhabirlerinden Hürriyet’in ‘Selma Abla’sı Selma Tükel 86 yaşında vefat etti.

İSTANBUL HÜRRİYET

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere 40’a yakın ödülün sahibi olan Tükel, böbrek kaçakçılığı, zakkumcu Ziya Özel haberleriyle ve daha pek çok haberiyle gündem yaratmayı başarmıştı.



1931’de Rize’de doğan Tükel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1955’te İstanbul Üniversitesi Öğrenci Birliği Münazara Kolu Başkanlığı yaptığı sırada başladı. İlk röportajları aynı yıl 20’nci Asır dergisinde yayınlandı. 1960 yılına kadar aynı derginin röportaj yazarlığının yanında teknik sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğünü de yaptı.



1958’de gazeteci Turhan Tükel ile evlendi. 1961 yılında İstanbul’da yayınlanan Tasvir gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Gazetenin kapanması üzerine Vatan gazetesinde röportajlara devam etti. Bir süre Ankara’da Kızılay Basın Müşaviri olarak çalıştı. 1969 yılında Ankara’da Akşam gazetesine girdi.



1972’de Hürriyet’e transfer oldu. 2001 yılına kadar Hürriyet’te eğitim ve sağlık haberleri yapan Tükel, mesleğini ilk günkü heyecan, aşk ve temposuyla sürdürdü. Tükel bir röportajında gazeteciliğini, “Hep muhabir kalmak istedim ve kaldım. Benim için ve beni mutlu eden gazetecilik haber, röportaj, araştırma, inceleme demekti” diye anlatmıştı. Tükel, bugün Şakirin Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.