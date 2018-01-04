  • BIST 115.672
  • Altın 159,105
  • Dolar 3,7600
  • Euro 4,5361
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Murat Hazinedar Görevden Uzaklaştırıldı!

Kaya Saplantılı Hayranından Kurtulamadı!

»
Kaya Saplantılı Hayranından Kurtulamadı!
Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada rahatsız eden ve hediyeler gönderen İranlı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve iş yeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eiss

Geçtiğimiz yıllarda da İranlı hayranından şikayetçi olan Kaya'nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Karami'nin, Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'te de Kaya'nın işyerine üzerinde 'Aşkım', 'Eşim', 'Karım' yazılı notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti3Karami'nin kendi adına açtığı Facebook hesabında Kaya'nın fotoğraflarının bulunduğu, 'Ya Hazalım, ya ölüm' diye yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürülüp hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kaya, geçtiğimiz aylarda Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu. 5Kaya, Göç İdaresi'ne dilekçe yazıp Karami'nin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma, Kaya'nın şikayet süresinin geçmesi nedeniyle takipsizlikle sonuçlandırıldı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de03 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
  • Aslışah'a Baba Vetosu!03 Ocak 2018 Çarşamba 11:00
  • Instagram'daki Cesur Ünlüler!03 Ocak 2018 Çarşamba 09:20
  • Ateşli Yeni Yıl Pozu!02 Ocak 2018 Salı 11:14
  • Yılbaşı Şıklığı02 Ocak 2018 Salı 11:05
  • Oyunculuğa Yeşil Işık!02 Ocak 2018 Salı 09:04
  • Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!30 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • Annesini Kıramadı30 Aralık 2017 Cumartesi 14:17
  • Sosyal Medyada Dekolte Yarışı30 Aralık 2017 Cumartesi 11:29
  • Nişantaşı'nda Kaos!t29 Aralık 2017 Cuma 11:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim